تعرف على خطة الجيزة للحفاظ على سلامة رصف الطرق وإعادة الشىء لأصله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت محافظة الجيزة لائحة جديدة تشمل الضوابط المحددة لإعادة الشىء لأصله فيما يخص أعمال حفر شركات المرافق لتوصيل وإصلاح المرافق بالشوارع، للحفاظ على رصف الشوارع وسلامة الطرق. ويوضح ”الخليج 365”، الإجراءات التى اتخذتها المحافظة للحفاظ على الشوارع وإعادة الشىء لأصله بعد أعمال الحفر بها. 1-تحديد سعر المتر لرد الشىء لأصله بالشوارع المرصوفة طبقا لأسعار المواد الخام والمحروقات. 2-الوحدات المحلية ومديرية الطرق تحصل رسوم تصاريح الحفر لإعادة الشىء لأصله. 3- أعمال رد الشىء لأصله ينفذها إدارة صيانة الطرق بالأحياء ومديرية الطرق. 4-يتم صرف المستحقات المالية لمقاول الرصف بعد إجراء أعمال المراجعة والمعاينة والقياس. Advertisements 5- فى حالة قيام الجهة الطالبة لأعمال الحفر بإعادة الشىء لأصله يتم سداد قيمة تأمين رد الشىء لأصله. 6-يتم رد قيمة التأمين بعد التأكد من تنفيذ الأعمال على أكمل وجه بعد خصم 10% إشراف والمصاريف الإدارية المقررة قانونا. 7-لا يتم رد قيمة التأمين للجهة المنفذة حال عدم التخلص نهائيا من ناتج الحفر ومخلفاته ونقله خارج الموقع. 8-لا يتم الردم بناتج الحفر أو استخدام المخلفات فى أعمال الردم. 9-فى حالة زيادة اطوال الحفر عن التصريح المستخرج للشركة المنفذة او العمل بدون ترخيص يتم اضافة نسبة 50% غرامة. 10- فى حالة القيام بأعمال الحفر (طوارئ) يتم إخطار الجهة الإدارية والتنسيق فى سداد قيمة رد الشىء لأصله بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح أو الحفر.

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