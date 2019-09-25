مدبولي: مصر مرت بفترة استثنائية تطلبت تدخل الدولة لتنفيذ مشروعات كبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مرت بفترة استثنائية كانت تتطلب من الدولة أن تتدخل بقوة في تنفيذ مشروعات كبرى حتى تستطيع توفير فرص عمل ودفع الاقتصاد، ونجحنا في توفير ما يزيد على 4 ملايين فرصة عمل خلال الفترة الماضية، وأنه كان لا بد من وجود هذه المشروعات الكبرى للدولة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، عقب انتهاء جولته بمحافظة بني سويف التي زار خلالها عدداً من المشروعات المهمة بالمحافظة، عن حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص نحو الانطلاق وتعظيم استثماراته، وأنه في هذا الصدد يسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل معوقات المستثمرين وأنه تمت بالفعل مواجهة عدد كبير من هذه المشكلات خلال الفترة الماضية وتقديم حلول لها.

وأشار إلى أنه سيتم الانتهاء من 57 محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الصعيد في 2020، موضحا أن محور عدلي منصور سيتم افتتاحه قريبا، وسيتم أيضا تنفيذ محور الفشن وذلك في خطة إنشاء 7 محاور على النيل.