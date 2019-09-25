أخبار مصر | حملة "بنفكر لبكرة" تستنكر الحملة المشبوهة والممنهجة ضد الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "بنفكر لبكرة" تستنكر الحملة المشبوهة والممنهجة ضد الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد فاروق منسق عام حملة بنفكر لبكرة، رفضه للعملية الممنهجة التي تتعرض لها مصر من أعداء الوطن ومنابرهم الإعلامية وقنواتهم المشبوهة.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، تابع: لقد اتخذ هؤلاء المغرضون الأخبار المفبركة وسيلة وطريقة ومنهجا للتضليل من أجل النيل من مؤسسات الدولة محاولين عمل بلبلة وتهييج للرأي العام ضد قياداته استنادا الي مرحلة حرجة مرت بها مصر في 25 - يناير - 2011، وأن مصر لن تعود الي عدم الإستقرار.

وأضاف: لدينا رئيس نحبه ونحترمه ونقدر جهوده مع مؤسسات الدولة لإعادة بناء الجمهورية الثانية بتحديث جميع الأجهزة والأسلحة والمعدات الخاصة بقواتنا المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة للحفاظ علي الأمن القومي المصري والعربي معنا رئيس يفتح طرق ويزرع ويبني ويعمر وننتظر معه مستقبل أفضل لشعب مصر العظيم.

واختتم: ننتظر زيادة دخل المواطن وتخفيض الأسعار بعد تشغيل المشروعات القومية بكامل طاقتها، معك يا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والله معنا جميعا".