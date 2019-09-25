مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. عاطل يقتل جارته بالمعادي وتجديد حبس "فتاة العياط" 45 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. عاطل يقتل جارته بالمعادي وتجديد حبس "فتاة العياط" 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها.

فتحت نيابة مصر القديمة الجزئية، التحقيق فى واقعة مشاجرة نشبت بين الباعة الجائلين، بسبب أولوية افتراش الرصيف، أعلى كوبري عباس أدت إلى أصابة أثنين منهما بطلقات خرطوش.

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، تجديد حبس الفتاة "أميرة" في القضية المعروفة إعلاميًا "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق ميكروباص الذي حاول اغتصابها فقامت بقتله دفاعًا عن شرفها، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

انتقل فريق من النيابة العامة، بشمال الجيزة لمعاينة حريق شقة سكنية بكرداسة، وتبين المعاينة الأولية من عدم وجود شبهة جنائية حول الحريق.

انتهى اجتماع الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، المنعقد اليوم، بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقي، والذى استمر قرابة ثلاث ساعات من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 ظهر اليوم.

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انتهى اجتماع الجمعية العمومية لدوائر محكمة القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، المنعقد اليوم، بمقر مجلس الدولة الرئيسى بالدقي، والذى استمر قرابة ثلاث ساعات من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 3 ظهر اليوم.

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

يواصل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم، لضبط المتهمين، بسرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت بدولة ألمانيا، كما تحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة لفحصها ورصد حالات الدخول والخروج يوم إرتكاب الجريمة، فضلا عن فحص المترددين والعاملين بالفيلا، لسهولة التوصل إلى مرتكب السرقة.

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم في اكبر قضية فساد للقمح والمتهم فيها 9 موظفين عموميين يترأسهم رئيس لجنة استلام وتخزين القمح لصوامع أبو الذهب ومندوب اللجنة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل سماع أقوال شهود الإثبات في محاكمة 11 متهمًا باستهداف موكب مدير أمن الإسكندرية منهم متهمين محبوسين و9 هاربين، وذلك لجلسة 15 أكتوبر المقبل لحضور دفاع المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل وبسكرتارية حمدي الشناوي.