مصر | اختفى في ظروف غامضة.. تشكيل فريق بحث لإعادة طفل لأهليته بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختفى في ظروف غامضة.. تشكيل فريق بحث لإعادة طفل لأهليته بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات إختفاء طفل في ظروف غامضة بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، كما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة بمكان تواجد الطفل قبل إختفائه لفحصها وتحديد خط سيره، فضلا عن الإستماع إلى أسرة الطفل وجيرانه.

كان إختفي طفل في ظروف غامضة حال خروجه من منزله، بنطاق مركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الصف، من أيمن.م، ميكانيكي، بإختفاء نجله محمود في العقد الأول من عمره، في ظروف غامضة، حال خروجه من منزله بنطاق المركز.

وإنتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبرئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث الطف وأطفيح، وبالفحص والمعاينة وسؤال شهود العيان، تبين أن الطفل إستقل دراجة بخارية " توك توك"، صحبة شخص وإختفي بعدها في ظروف غامضة، وتحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة بمكان إطفاء الطفل، للتوصل لخط سيره، وتحديد هوية الشخص الذي إستقل صحبته التوك توك، وسرعة تحديده ومكانه، وإعادته لأهليته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وإعادة الطفل لأهليته سالما.