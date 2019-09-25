مصر | المشدد 6 سنوات و200 ألف جنيه غرامة لتشكيل عصابي لحوزتهم كمية من مخدر الهيروين

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء هيئة هما علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي سالم وأمانة سر، ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 الف جنيه لتشكيل عصابي لحوزتهم كمية من مخدر الهيروين.

وتعود التفاصيل الى أن المقدم إيهاب مصطفى عبدالحليم مقدم بالإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات، تلقى بلاغا يفيد بأن سيارتين يحتويان مخدر الهيروين، وبالتعامل مع البلاغ المذكور وبأعداد كمين للسيارتين تم القبض على كل من "مصطفى.أ.م" 21 عام عاطل و "سلطان.م.س" 41 عام عاطل و"شهاب.م.ح" 35 عام و "محمد.أ.م" 41 موظف باتحاد الاذاعة والتلفزيون وتم العثور بحوزتهم على كمية "216" جرام من مخدر الهيروين ومبالغ مالية وميزان حساس،وهواتف نقالة فتم القبض عليهم .

وبعرضهم على النيابة العامة أقرو بكونهم قامو بتشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة واستخدمو الهواتف والسيارات لتسهيل عملهم، فتم القبض عليهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وكانت قد قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على عاملين لحيازتهما مخدر الهيروين وأسلحة نارية بالبساتين.

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صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء هيئة علاء كمال البيلى وأيمن عفيفي سالم وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى النقيب محمود على محجوب، بلاغ يفيد بقيام كل من "سيد. أ. ع" 50 عاما و"محمد. م. ع" 39 عام مقيمين بحي البساتين بالقاهرة، بأنهما يديران تجارة لتوزيع مخدر الهيروين، وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء فى البلاغ المذكور.

وبعد الحصول على أذن النيابة العامة، على الفور انتقلت قوة برئاسة النقيب محمود محجوب إلى محل سكنهم، وبمداهمتهم وبتفتيش محل سكن الأول عثر على 21 لفافة لمخدر الهيروين و"كتر"، وبمداهمة المتهم الثانى وبتفتيش منزله تم العثور على سلاح نارى "فرد خرطوش" وأعيرة نارية و11 لفافة هيروين ومبلغ مالى.

وبعرضهما على النيابة العامة أقرا لحيازتهم للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.