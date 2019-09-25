شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات بالمحافظات لمنع ربط تسليم الكتب المدرسية بدفع المصروفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت المدارس في المحافظات حالة من الاستقرار وانتظمت الدراسة بها، وشدد مسؤولو التربية التعليم على عدم ربط تسلم الطلاب الكتب المدرسية بدفع المصروفات، فيما واصل رؤساء الجامعات المشاركة في حفلات استقبال الطلاب الجدد. في الإسكندرية، قال الدكتور يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن هناك 8 محظورات تتضمن عدم تقييد تسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بسداد المصروفات وعدم استخدام العنف مع التلاميذ واستخدام الأساليب التربوية الصحيحة، وحظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء الأمور ومحاسبة من يخالف تلك التعليمات بشكل فورى.

وفى المنيا، شكل اللواء محمود خليل، مدير الأمن، فرقًا لاصطحاب أبناء الشهداء من منازلهم إلى المدارس وحضور طابور الصباح والتقاط الصور التذكارية معهم تخليدا لذكرى الشهداء.

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية تواجد عناصرها بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات والطرق المؤدية إليها، للقيام بعمليات التأمين، وتعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الطلاب للوصول إلى المدارس والجامعات بسهولة ويسر، فضلاً عن تكثيف دوريات تأمين المدارس بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام. كما قامت مديريات الأمن بتكليف عدد من الضباط لزيارة عدد من المدارس لتقديم التهنئة للطلبة بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وتوزيع بعض المستلزمات المدرسية عليهم، وأجرى عدد من القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن عدة جولات تفقدوا خلالها الخدمات الأمنية المتواجدة بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات لتذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة.