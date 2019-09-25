شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للإعلام»: الحديث عن إغلاق «النيل للرياضة» شائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ما يتردد بشأن إغلاق قناة النيل للرياضة، ووصفه بالشائعات التى يروّج لها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، لافتًا إلى أن رئيس القناة كلفه بإعداد خطة عمل لنقل بطولة دورى «المظاليم».

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وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن رعاة الكرة المصرية والمعلنين طلبوا بث الدورى على قناة «تايم سبورت» وليس «النيل للرياضة»، وبالتالى «نحن تحت أمر المعلن»، ولا توجد مشكلة فى ذلك الأمر، لأن كلتا القناتين مِلْك للهيئة، لافتًا إلى أن تكلفة نقل مباريات الدورى تُقدر بـ120 مليون جنيه، وشركة «بريزنتيشن» كانت راعية للنيل للرياضة، لفترة استمرت 4 سنوات لكنها لم تحقق الأرباح الكافية للاستمرار.

وتابع «زين» أنه سيتم صرف 3 أشهر علاوات دفعة واحدة، فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، بمناسبة العام الدراسى، بواقع 8 ملايين جنيه، وبالتالى يتبقى على الهيئة 3 أشهر فقط من أصل علاوات أعوام 2016 و2017 و2018 و2019، مشيرًا إلى الانتهاء من تقنين الأراضى التابعة للهيئة، بهدف وضع حلول للديون المتراكمة لدى بنك الاستثمار القومى، وسوف يحصل البنك على حقوقه فى هذا السياق من خلال الحصول على بعض الأراضى غير المستغلة والخاصة بالهيئة.

وأوضح أن التليفزيون المصرى لديه تراث كبير وغير مستغل باستثناء قناة «ماسبيرو زمان»، وهناك أعمال كثيرة منذ عشرات السنين تحتاج إلى تصحيح وتغليف وإعادة نسخ، فضلًا عن حاجتها إلى مُعَدّات كثيرة وكبيرة للحفاظ عليها وتحويلها إلى رقمية، وفى هذا السياق جارٍ توفير المُعَدّات اللازمة بالجهود الذاتية، وتُقدر تكلفتها فى المرحلة الأولى بنحو 60 إلى 70 مليون جنيه، ومن ثَمَّ تتم إتاحتها على المنصة الرقمية الجديدة «Watch iT» بشكل حصرى كحق استغلال، وليس بيعًا، وسيتم عرضه باستخدام تقنيات حديثة تناسب تغير طرق تلقى المحتوى عالميًا وتعظم عوائده وبما يعود بالنفع على الهيئة الوطنية للإعلام.