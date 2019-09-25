شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرك دو سولاي» العالمي في أهرامات الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت صباح أمس منطقة آثار الهرم أعضاء فريق «سيرك دو سولاى» العالمى، والذى جاء لتقديم عروضه الفنية لأول مرة في مصر.

Advertisements

ورافقهم خلال الزيارة أشرف محيى الدين، مدير عام آثار الهرم، والذى اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية بدأت بزيارة داخل الهرم الأكبر شملت مدخله والممر الأول، ثم توجه الفريق إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية، وانتهت الجولة بزيارة تمثال أبوالهول.

وأشار «محيى الدين» إلى أن الفريق أبدى إعجابه بعظمة الأهرامات المصرية وطريقة بنائها وأبدى سعادته بالمجىء إلى مصر لتعريف الشعب المصرى بعروضه الفنية، بالإضافة إلى زيارة المناطق الأثرية ليتعرف من قريب على عظمة الحضارة المصرية القديمة والحديثة.

يذكر أن عروض سيرك دو سولاى تعد من أبرز العروض العالمية.