شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي من بني سويف: انخفاض معدل البطالة 7.5%.. ووفرنا 4 ملايين فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن معدل البطالة انخفض إلى 7.5%، وهو ما لم يحدث منذ أكثر من 15 أو 20 عامًا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في بني سويف: «منذ تخرجي لم اسمع عن أن معدل البطالة انخفض إلى هذه النسبة، حيث تم توفير قرابة 4 مليون فرصة عمل من خلال المشروعات الكبرى التي ضختها الدولة على مستوى الجمهورية».
وتابع خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بديوان عام محافظة بني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته للمحافظة: «شكلنا في وقت سابق مجموعة عمل لحل أي مشكلة تواجه القطاع الخاص، لأن دوره عظيم والدولة تقدره تماما، سواء في توفير فرص العمل للشباب أو دعم الاقتصاد».
وأضاف: «قطعنا اغلب الأشواط في الإصلاح الاقتصادي ما أدى إلى ارتفاع نسبة النمو، وانخفاض معدل التضخم إلى 6.5%، وانخفاض نسبة البطالة إلى 7.5%، وهنا نؤكد على أن دخول الدولة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى جاء للتمهيد للقطاع الخاص للعمل في بيئة جيدة خاصة بعد الفترة الاستثنائية التي عاشتها مصر».
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