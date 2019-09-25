شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي نواب البرلمان عن بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، زيارته الموسعة، بمحافظة بني سويف، بعقد لقاء مع أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان، والتربية والتعليم، والنقل، ومحافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الاجتماع رحّب المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، برئيس الوزراء والوفد المرافق له، وكافة الحضور، مؤكدا أن هذه الزيارة تسعد كل أبناء المحافظة، وستنعكس آثارها الإيجابية على المحافظة.

وتقدم المحافظ بالتقدير للقيادة السياسية التي تولي كل الدعم لمسيرة التنمية التي تتم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا تجديد العهد على الوقوف صفا واحدا متماسكين في وجه كل الصعاب والتحديات.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بزيارة بني سويف اليوم، لافتا إلى أن جولته اليوم كانت مطولة للتعرف على جانب كبير من المحافظة، وتعطي انطباعًا جيدًا عن جهود التنمية وحجم الاستثمارات التي تضخ ببني سويف لاسيما في كوم أبوراضي، إلى جانب الجامعة التكنولوجية، التي أكد أنها نموذج ممتاز سيتم تكراره في عدد من المحافظات الأخرى.

وأضاف أن مشكلة الصرف الصحي التي يعاني منها معظم المحافظات، ومن بينها بني سويف، هي ملف هام توليه الدولة اهتماما خاصا، لافتا إلى أنه تم بذل جهد كبير بها خلال السنوات الخمس الماضية، حيث كان حجم سكان القرى المغطاة بشبكة الصرف الصحي نحو12 % ووصل الآن إلى ٣٨% حاليا، وستصل النسبة إلى ٤٢% في نهاية يونيو القادم.

ولفت رئيس الوزراء إلى ملف آخر يشغل اهتمام الحكومة، وهو رصف الشوارع الداخلية بالمدن، والشارع الرئيسي بكل قرية، مؤكدا أن هناك توجيها لكل محافظ خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير، بوضع خطة متكاملة، بتوقيت محدد، لا يتجاوز عامين، وتقديم نتائج ايجابية في هذا الملف لتصبح هناك شبكة طرق داخلية كفء إلى جانب شبكة الطرق القومية.

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وعرض محافظ بني سويف خلال الاجتماع، تقريرا شاملا حول الموقف التنفيذي للمشروعات بالمحافظة حتى 30 يونيو 2019، مؤكدا أن المحافظة كانت محظوظة من حيث حجم الاستثمارات التي تمت بها خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن ذلك كان نتيجة لدعم القيادة السياسية ومتابعة الحكومة، والروح الايجابية التي تسود بين القيادات التنفيذية، ونواب المحافظة والمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها بلغ 217 مشروعا، وسلط المحافظ الضوء على أهم ما تحقق من إنجازات بمحافظة بني سويف في مختلف القطاعات، ففي قطاع التربية والتعليم تم الانتهاء من 118 مشروعاً بإجمالي عدد 1649 فصلا في الفترة من يوليو 2014 وحتى الآن بتكلفة 413،6 مليون جنيه. وفي قطاع التعليم العالي تم تنفيذ 10 كليات بجامعة بني سويف بتكلفة 587،8 مليون جنيه.

وفي قطاع الصحة، أوضح المستشار هاني عبدالجابر أنه تم تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 643 مليون جنيه، من بينها مشروع إنشاء عيادة أهناسيا ببني سويف، ومستشفي بني سويف العام (المرحلة الثانية). وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، نوه المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من 30 مشروعاً بتكلفة حوالي 1334،5 مليون جنيه، ومن بينها تنفيذ محطة مياه أبوسليم وشبكاتها (86 الفم3/يوم)، ومحطة مياه بني سويف(86 الف م3/ يوم)، وصرف صحي بهبشين.

وأضاف محافظ بني سويف أن قطاع الكهرباء شهد تنفيذ 5 مشروعات كهرباء بإجمالي تكلفة 21476 مليون جنيه، ومن بينها إنشاء محطة توليد جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 م. و.، وأبراج عبور النيل بخط بني سويف/ غرب مغاغة جهد 500 كيلوفولت.

وفي قطاع النقل تم تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 257 مليون جنيه، ومن بينها إزدواج الطريق الزراعي بني سويف/المنيا في المسافة من بني سويف حتي سدس(مرحلة أولي) بطول 25 كيلو مترا، وإنشاء وصلات ربط كبارى النيل الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطي) بطول 13 كم.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضح المستشار هاني عبدالجابر أنه تم تنفيذ (10764) وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة 1400 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض المشروعات الخدمية من حضانة ومدرسة بمدينة بني سويف الجديدة. ويأتي ذلك إلى جانب ما تم في قطاع الري حيث تم تنفيذ (20) مشروع ري بإجمالي تكلفة (217) مليون جنيه، ومن بينها إنشاء محطة قوتة الجديدة، وإنشاء شبكات الصرف المغطي في زمام 20،452 ألف فدان.

أما بالنسبة لقطاع التموين، أشار محافظ بني سويف إلى أنه تم تنفيذ مشروعين بتكلفة إجمالية (325،6) مليون جنيه، ومن بينها صومعة سدس الفشن سعة 60 الف طن، وبالنسبة لقطاع الصناعة، لفت المحافظ إلى أنه تم تنفيذ مشروعين بإجمالي تكلفة (18671) مليون جنيه، ومن بينها مجمع مصانع العريش للأسمنت ببني سويف، ومجمع مصانع الرخام والجرانيت ببني سويف. وأضاف المحافظ أن قطاع التنمية المحلية شهد تنفيذ مشروع بإجمالي تكلفة 125 مليون جنيه، وهو مبني ديوان عام محافظة بنى سويف.

كما لفت المحافظ في عرضه إلى أن قطاع البترول شهد تنفيذ 4 مشروعات بإجمالي تكلفة (1179،2) مليون جنيه، ومن بينها مشروع خط غاز لتغذية محطة كهرباء بنى سويف خط دهشور/الواسطي بطول 68،5 كم وقطر 36 بوصة، هذا إلى جانب ما تم إنجازه في قطاع الشباب والرياضة والذي شهد تنفيذ مشروعين بإجمالي تكلفة 38 مليون جنيه.