شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: الرئيس السيسي ليس لديه «عصا سحرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة فيفي عبده، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليس لديه «عصا سحرية» لحل المشكلات، مشيرة إلى أن أنها توجه التحية إليه في جميع فيديوهاتها وللشعب المصري وجيشها.

وأضافت فيفي عبده خلال لقاء إعلامي، الليلة، أن الجيش المصري طشبعان واكل على طبلية أبوه وعيب الإساءة ليه«، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يخد مصر فقط، ولكن يخدم الوطن العربي بأكمله.

وتقدمت باعتذار إلى جمهورها، عما بدر منها من ألفاظ خارجة في فيديو بثته مؤخرًا على صفحتها بموقع «انستغرام»، مشيرة إلى أن الألفاظ التي خرجت منها كانت نتيجة انفعالها وخوفها على البلد.