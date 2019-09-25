شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نشجع القطاع الخاص نحو الانطلاق وتعظيم استثماراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء جولته بمحافظة بني سويف التي زار خلالها عدداً من المشروعات المهمة بالمحافظة.

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وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بزيارة محافظة بني سويف والتي وصفها بـ«لؤلؤة الصعيد»، لافتاً إلى أنه حرص على زيارة قلاع الصناع بالمحافظة، التي تعد من أبرز المشروعات بها، حيث زار مصنع العربي بمنطقة كوم أبوراضي وهو أحد مشروعات القطاع الخاص الكبرى بالمحافظة، التي تتجاوز استثماراته 3 مليارات جنيه ويعمل به 10 آلاف عامل.

وأضاف: «زرنا أيضاً مصنعاً آخر باستثمارات صينية لإنتاج الخميرة سيخصص 90% من إنتاجه للتصدير لكبريات دول العالم مثل أمريكا وروسيا وأوربا، وكذا زرنا مصنعا لإنتاج (البناطيل الجينز) يعمل به ما يزيد على 800 عامل ويصدر إنتاجه لعدد من الدول في أوروبا الغربية».

وأكد حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص نحو الانطلاق وتعظيم استثماراته، وأنه في هذا الصدد يسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لتذليل معوقات المستثمرين وأنه تمت بالفعل مواجهة عدد كبير من هذه المشكلات خلال الفترة الماضية وتقديم حلول لها.