شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: طرح حصص مملوكة للدولة في شركات كبرى بالبورصة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الثلاثاء، أنه سيتم طرح حصص مملوكة للحكومة من 5 إلى 6 شركات كبري في البورصة، خلال العام المالي الحالي حتى 30 يونيو 2020 لتشجيع القطاع الخاص والمواطنين على الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة كل الحرص على تشجيع القطاع الخاص على الانطلاق في استثماراته وأنه يتابع بالحل لأي معوقات من المستثمرين، وتم حل العديد من مشاكل المستثمرين خلال الفترة الماضية.
وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بمحافظة بني سويف، عقب جولة تفقدية بها بحضور وزراء التنمية المحلية والنقل والإسكان والتربية والتعليم إن مشروع العربي بكوم أبوراضي الذي تفقده تتجاوز استثماراته 3 مليار جنيه.
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