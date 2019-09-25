شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: الحسد من أهم مشكلات الأسرة فى علاقتها بالأقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خطورة الحسد كأهم المشكلان فى العلاقة بين الأسرة والأقارب.

وقالت دار الإفتاء:من أهم مشكلات الأسرة في علاقتها بالأقارب "الحسد"، والحل: الالتزام بقول رسول الله ﷺ: «لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ».

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وفى سياق متصل كانت دار الإفتاء المصرية، قد أجرت بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة عن أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول السحر والأعمال جاء نصه: عند وجود سحر أو عمل بالمنزل مع العلم أنه مكتوب به طلاسم غريبة واسم الشخص المعمول له هذا السحر ماذا أفعل

وأجاب عن السؤال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نأتى بمياه وملح ونقرأ عليها المعوذتين والفاتحة وآية الكرسى، ثم نضع فيها هذا الورق ونحرقه بعد ذلك ولا يضرك شيء إن شاء الله".