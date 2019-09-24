شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة النفسية» تمثل مصر في اجتماع إقليمي لعلاج الإدمان في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مثلت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تحت رعاية الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام، جمهورية مصر العربية في الاجتماع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بين الأقطار، لمراجعة تنفيذ الصحة النفسية وعلاج الإدمان في إقليم الشرق الأوسط.

وجرى إلقاء الضوء على التجارب المصرية في تطوير آليات العمل والسياسات الخاصة بخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، وكذلك الأنشطة الخاصة بالأطفال والمراهقين، مثل الصحة النفسية في المدارس، وتنمية مهارات الوالدين في التعامل مع الأطفال المصابين باضطراب التوحد.

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كما عرضت الدكتورة سالي النوبي، المدير التنفيذي لوحدة الأبحاث، نبذة عن تضمين خدمات الصحة النفسية بوحدات الرعاية الأولية.

يذكر أن النقاشات الدولية كانت قيمة ومثمرة، مما أسهم في تبادل الخبرات واكتساب مهارات متعددة بين كافة الدول المشاركة.

وشاركت كل من تونس والجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين وسوريا والأردن وإيران والإمارات والبحرين والسعودية وقطر وليبيا والسودان والصومال وباكستان وأفغانستان في عرض تجربتهم في خدمات وسياسات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.