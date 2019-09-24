شكرا لقرائتكم خبر عن فيفي عبده: «أعتذر عن الشتيمة وسب الدين.. ماكنتش في وعيي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت الفنانة فيفي عبده، عن اعتذارها لجمهورها، عما بدر منها من ألفاظ خارجة في فيديو بثته مؤخرًا على صفحتها بـ«إنستجرام»، مشيرة إلى أن الألفاظ التي خرجت منها كانت نتيجة انفعالها وخوفها على البلاد.

وقالت «عبده» خلال لقاء إعلامي، الليلة، إنها توجه التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، «عمري ما طلعت لايف من غير ما أوجه التحية للرئيس السيسي وشعب مصر وجيشها».

وأوضحت «عبده» أنها من منطقة «إمبابة» ومصرية حتى النخاع قائلة: «عمري ما غيرت مبادئي»، مشيرة إلى أن الانفعال الذي بدا عليها في الفيديو الأخير، كان نتيجة ما يشنه بعض المغرضين على مصر من هجوم، مؤكدة أن جيش وشرطة مصر «إيد واحدة وعمرهم ما هيقعوا»، لافتة إلى أن مصر والوطن العربي «مثل الرمانة لو اتفتحت كله هيكر ورا بعضه»، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعني مصر، وأنها لم تستطع تحمل أن يتم الإساءة إليه.