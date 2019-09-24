شكرا لقرائتكم خبر عن مبروك عطية: «أنا مش بطبل.. والشغل وقف بعد 25 يناير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أنا غير محسوب على أي تيار ولا أطمع في وزارة ومن يعرفني يعلم جيدًا أنني لا أطبل».. بهذه الكلمات بدأ الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامية، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»K الثلاثاء، عن «الفتنة»، مستذكرًا ما شهده العام 2011 من أحداث، قائلًا: «أبلغت الناس تتصل بأبنائها في ميدان التحرير.. وقولتلهم لموا عيالكم».

وأضاف «عطية» أنه تلقى العديد من الاتصالات بعد ثورة 25 يناير، كان تحمل جملة واحدة هي: «الشغل وقف»، مؤكدًا أن مصر لن تكون أبدًا جنة بـ«الفتن والشائعات».

ولفت الداعية الإسلامي إلى أن «الفتنة» هي اختلاط الحق بالباطل، كما أن المعنى الأول لها هو إحداث الخطر سواء للنفس أو للآخرين، ووجه حديث للجميع قائلًا: «لا تخربوا مصر».