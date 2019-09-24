شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالدايم»: التبادل الثقافي والفني بين مصر وألمانيا يعمق أواصر الصداقة بين الشعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور سيريل جان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، لبحث مسارات تعزيز التبادل الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء أكدت «عبدالدايم» على قوة ومتانة الروابط بين مصر وألمانيا، مشيرة إلى ثراء الإبداع في الدولة الأوروبية خاصة في الفنون الحديثة والمتطورة، وأضافت أنه تم الاتفاق على ضرورة دعم التبادل الثقافى والفنى بين البلدين بما ينعكس إيجاباً على تعميق أواصر الصداقة بين الشعبين، ونوهت إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات الهادفة إلى إقامة أنشطة وفعاليات متنوعة تعبر عن الواقع الإبداعى في المجتمعين.

من جانبه، ثمن سفير ألمانيا الصحوة الثقافية التي تشهدها مصر حالياً، مشيرا إلى الأنشطة الفكرية والفنية المكثفة داخل البلاد وخارجها والتى وصلت أصداؤها إلى الأوساط والساحات المتخصصة في دول العالم.