شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس: السيسي شال كفنه وحمى البلد.. وهات ملايينك يا محمد يا علي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنَّ الفنان أحمد فلوكس هجومًا ضاريًا على الهارب محمد على، قائلًا «خد الفلوس وهرب خارج البلد.. وبيتكلم عن مصر بالسوء».

وأضاف فلوكس في لقاء عبر قناة «إكسترا نيوز»، الثلاثاء، موجهًا حديثه للمقاول الهارب: «بتتكلم عن الغلابة ليه.. هات الملايين ووزعهم على الشعب»، متسائلًا: «بعد ما نعمل ثورة هنعمل إيه.. هتعرف تشغل حد ولا هنفضل في التحرير؟».

وعبّر «فلوكس» عن امتنانه لموقف الرئيس السيسي في 30 يونيو قائلًا: «شال كفنه على إيده وحمى البلد ومهربش» رغم إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحكم.

ووجه الفنان المصري رسالة شكر للضباط: «بشكر الشهداء اللي ضحوا عشان البلد.. والجيش اللي طلع عينه عشان البلد تقف على رجليها».

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وردّ على ما زعمه البعض من محاباته للنظام قائلًا: «الحمد لله مبطبلش لحد وبقالي 3 سنين معملتش مسلسل».

وقال فلوكس إن جماعة الإخوان الإرهابية تواصل ترويج وبث الشائعات حول مصر، مضيفًا: «هفضل أرد عليهم بس البلد متروحش».

وكان الفنان أحمد فلوكس نشر فيديو مباشر هاجم فيه الهارب محمد على، ما دفع عناصر الجماعة الإرهابية لمهاجمته بالسب والشتم على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن «فلوكس» ضمن عدد كبير من فناني مصر نشروا فيديوهات دعم للوطن ضد من يروجون الشائعات وأصحاب الدعوات المشبوهة لكسر عزيمة الوطن وتفتيته.