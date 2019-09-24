شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد لجونسون ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك مع رئيس الوزراء البريطاني «بوريس جونسون»، وذلك على هامش على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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ويعد هذا اللقاء الثاني الذي يجمع بين السيسي وجونسون في اقل من شهر، حيث التقيا الشهر الماضي على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بفرنسا.

وشهد اللقاء التوافق والتطلع المتبادل لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن مواصلة التشاور والتنسيق السياسي حول قضايا المنطقة وتطورات الأزمات بها في ضوء التحديات والتهديدات المتعددة التي تموج بها المنطقة خلال هذه المرحلة.

كما شهد اللقاء التباحث حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها جهود مكافحة الإرهاب، حيث أكد الرئيس ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب، من خلال مقاربة شاملة تتضمن قطع تمويل الإرهاب ودعمه بالسلاح والأفراد والغطاء السياسي، فضلاً عن نشر وتعزيز الفكر الديني الوسطي ودحض الفكر المتطرف.

كما اتفق الجانبان على أهمية بذل أقصى الجهد للتوصل إلى تسويات سياسية شاملة، تعالج جذور الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط على نحو يمهد الطريق لإرساء السلام وتحقيق التنمية التي تتطلع إليها شعوب المنطقة.