شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وتحريز 6773 قرصًا وعبوة لأدوية غير مسجلة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب مديرة الإدارة، وإشراف الدكتورة رحاب عبدالحي، مدير عام الصيدلة، حملة على سلاسل الصيدليات بمدينة الزقازيق، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٦٧٧٣ قرص وعبوة وأمبول لأدوية وأصناف غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية تأمين صحي ومستلزمات غير مسجلة بوزارة الصحة، مما يعد غش تجاري وكذلك استخدام الصيدلية في غير الغرض المخصص لها وأدوية بدون فواتير.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.