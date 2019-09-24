شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: القوى الناعمة وسيلة فاعلة للتواصل بين الشعوب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الثلاثاء، السفير جلين مايلز، سفير استراليا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الفكري والفني بين البلدين.
وقالت «عبدالدايم» إنه تم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الفنية والفكرية، التي من شأنها إلقاء الضوء على الحراك الإبداعي في المجتمعين.
وأضافت أن القوى الناعمة وسيلة فاعلة تعمل دائماً على التقاء الشعوب وتوطيد أواصر الصداقة فيما بينها.
من جانبه أشاد سفير استراليا بالحراك الفكري والفني في مصر، مشيرا إلى متابعته العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تعكس جانباً من حضارة مصر العريقة.
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