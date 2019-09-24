شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع مليون مواطن ضد البلهارسيا في قرى ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، أعمالها ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا، التي تستمر حتى يوم السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

ومن جانبه تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية القائمة على الحملة بمختلف قري ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم من منزل إلى منزل.

وقال إن الفرق الطبية قامت اليوم بتجريع ٩٤٠٦ مواطن ليصل إجمالي من تم تجريعهم ١٠١٨٥٤٤ مواطن بالقرى المستهدفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، وذلك من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة، تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد مدير عام إدارة المتوطنة بالمديرية، لافتا إلى أن عدد أقراص العلاج المستخدمة بلغت ٢٩٠٠١٥٨ قرص حتى الآن، كما تم مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بنطاق دائرة المحافظة بالتزامن مع إعطاء الجرعة للمواطنين.