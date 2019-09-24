شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الفرنساوي»: دعم المستشفى بأحدث جهاز على مستوى العالم لتشخيص أمراض القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد طه، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، استمرار تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى من خلال إدخال أحدث جهاز على مستوي العالم لتشخيص أمراض القلب بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد.

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وقال طه، إن الجهاز الجديد يقوم بعمل تحليل كامل لوظائف القلب بشقيه الأيسر والأيمن بكافة التقنيات الحديثة والتي تستطيع أن تتنبأ بأي قصور بوظائف العضلة بالمقارنة بالتقنيات المعتادة، كما يساعد الجهاز الجديد على اختيار المرضي الذين بإمكانهم الاستفادة من أجهزة التزامن الكهربي لضعف عضلة القلب.

وأشار طه إلى أنه يمكن من خلال تقنيات الجهاز الجديد اختيار المرضي الصالحين لعمل استبدال الصمام الأورطي وإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة وأيضاً المساعدة في غلق كل أنواع ثقوب القلب بالتداخلات الغير جراحية.

وقدم طه، الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الذي يحرص دائما على تطوير الخدمة الطبية بالمستشفي، وتزويدها بأحدث ما وصل إليه العلم من تكنولوچيا، وتقديم أفضل رعاية طبية للمرضي .