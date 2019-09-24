شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: السيسي أعاد عملية التوازنات بين مصر والولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن شهادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حق الرئيس عبدالفتاح السيسي ووصفه بـ«الزعيم»، نوع من أنواع التعبير عن سعادة الولايات المتحدة الأمريكية من عودة العلاقات المصرية الأمريكية على أكمل وجه، موضحًا أن الرئيس السيسي يُعد الرجل القوي الذي استطاع أن يخضع حتى أمريكا لقانون التوازنات السياسية الصحيحة.

وأضاف «نوح»، خلال حواره في برنامج «راي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوطد علاقات مصر مع كافة دول العالم، حيث إنه من المقرر أن يزور روسيا قريبا، كما أن الرئيس السيسي استطاع إيجاد قوة عربية حقيقية بعيدًا عن ضعف دور الجامعة العربية، وبعيدًا عن ضعيف بعض دول عربية بسبب الصراعات داخلها.

وأشار الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن القوة العربية التي أوجدها الرئيس السيسي ستساهم بقوة في حل مسألة أثيوبيا وسد النهضة، مضيفًا :«بقدر قوة مصر بقدر ما تُحل المشاكل».