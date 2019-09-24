شكرا لقرائتكم خبر عن هديل عويس: المجتمع الدولي بكامله يرفض الإسلام السياسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الباحثة السياسية هديل عويس، من واشنطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رفضه تكرار حكم الإسلام السياسي في مصر أمر يتفق عليه كل المجتمع الدولي، حيث لم يكن هناك أي ارتياح لحكم الإخوان من كل المجتمعات العالمية، سواء من الدول العربية أو في المنطقة، أو رفض حكم الإسلام السياسي من قبل الشباب في مصر وعدد من الدول الأخرى.

وأضافت «عويس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث عن نيته في اقتطاع جزء من الأراضي السورية المليئة بالنفط والثروات، بدلًا من أن يقوم بطرح طروحات آمنة تجعل المجتمع الدولي أكثر أمنًا، وهذا يؤكد ما قاله الرئيس عبدالفتاح بأن المعارضة السورية خسرت كل شيء بسبب سيرها وراء رؤية جماعة الإخوان.

وأشارت إلى أن العالم أجمع يرفض تجربة الإسلام السياسي الذي يسعى لتنفيذ أجندة تتماشى مع تركيا والتجربة التركية، مضيفة: «ما يريد التركي أردوغان تنفيذه في سوريا لن يقدر على الشعب التركي الذي يعيش حالة علمانية كاملة، وهناك حاليا تدهور للحزب الحاكم في إسطنبول وتدهور اقتصادي في تركيا».