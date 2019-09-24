شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الهند بالقاهرة تحتفل بيوم برنامج التعاون الفنى والاقتصاد الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت سفارة الهند بالقاهرة، بالذكرى الخامسة والخمسين على تدشين برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى (آيتك)، والتى تمثل ملتقى للتواصل مع الأصدقاء المصريين ومشاركتهم ذكرياتهم عن فترة قامتهم فى الهند والخبرات التى اكتسبوها خلال الزيارة، وكذلك من أجل تعزيز الروابط بين الشعبين الهندى والمصرى.



احتفالية سفارة الهند فى القاهرة

وشارك فى الاحتفالية الخريجين من الدورات المختلفة من برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى (آيتك) وبرنامج منح منتدى الهند - أفريقيا والمنح الدراسية الصادرة عن المجلس الهندى للعلاقات الثقافية ومنح الزمالة الخاصة ببرنامج سى.فى.رامان للزمالة الدولية، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم عن فترة التدريب فى الهند.

وشهدت الفاعلية تقديم مجموعة من خريجى هذه الدورات عرض مصور علاوة على تقديم عروض ثقافية خلال الاحتفالية.

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ويعد برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى (آيتك) الذى تقدمه حكومة الهند من البرامج الرائدة التى تسعى من خلاله إلى تقديم المساعدة الفنية وتعزيز بناء القدرات لدى أبناء الدول النامية الشريكة.



احتفالية السفارة الهندية فى القاهرة

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شارك أكثر من 1000 مصرى فى هذه البرامج التدريبية المتنوعة التى تلقى طلباً متزايداً.

وتحظى مصر بـ 200 مكان فى الدورات المختلفة لبرنامج آيتك كل عام، حيث يتم تدريبهم فى 52 معهدا هنديا تقدم دورات في 280 فرعا من فروع المعرفة، من بينها تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة والتدقيق والمراجعة والانتخابات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتنمية الريفية والشئون البرلمانية والطاقة المتجددة واللغة الإنجليزية والقطاع المصرفى وتنمية المهارات وكيفية خلق فرص العمل.

كما يوفر البرنامج دورات تدريب فى مجالات متخصصة مثل: الأمن والدفاع ومكافحة أعمال التمرد للعاملين فى الهيئات الدفاعية والأمنية، والتى تقدمها مؤسسات هندية مرموقة مثل كلية الدفاع الوطنى وكلية الأركان العسكرية.

