مباحث التموين تداهم مصنع فلاتر مياه مغشوشة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تمكنت إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع فلاتر مياه بدائرة قسم شرطة بدر؛ لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتصنيع مستلزمات فلاتر تنقية المياه (شمعة فلتر) مُستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر "كسر بلاستيك" ووضع ملصقات مدون عليها بلد المنشأ (على غير الحقيقة) بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عثر بداخل المصنع على 10 آلاف شمعة فلتر مياه، ومقلها تحت التصنيع، و1.2 طن بولى برين (كبسولة بلاستيك) مجهولة المصدر و100 ألف إستيكر مدون عليها بلد المنشأ (على غير الحقيقة) وعدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

اعترف المتهم بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.