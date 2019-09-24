اللقطات الأولى لضبط ترسانة أسلحة في منزل مسجل خطر بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد الأسلحة والذخائر التي عُثر عليها بمنزل مسجل حطر في محافظة المنيا.

أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة ملوى بمديرية أمن المنيا قيام تاجر أسلحة وذخائر، سبق اتهامه في 4 قضايا "إطلاق أعيرة نارية، سلاح أبيض، ذخيرة زائدة بمحل تجارة أسلحة وذخائر مرخص) بالاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة متخذاً مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات تم تستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه وبحوزته 33 بندقية ضغط هواء، 44 مسدس صوت، 100 طلقة جرينوف، 100 طلقة، 850 طلقة خرطوش، 21 خزينة طبنجة، 12 ألفا و150 طلقة صوت، و2750 طلقة فشنك، و156 جراب طبنجة و50 جراب بندقية خرطوش وعدد من أجزاء الأسلحة النارية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.