بالفيديو.. الداخلية توجه ضربات ناجحة ضد مروجي المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الناجحة وضبط العناصر الإجرامية ومروجي المواد المخدرة.. أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى المواد المخدرة.

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