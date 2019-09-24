وزير الطيران: تفعيل منظومة علاجية جديدة.. ودراسة توحيد الصناديق الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، إن خطة الوزارة للتطوير قطاع الطيرن ترتكز على 3 محاور رئيسية هي مواجهة التحديات وتحديد الالتزامات بجانب التطوير والتحديث ولن يتحقق ذلك إلا ببذل المزيد من الجهد والعمل والمتابعة المستمرة لتقييم الأداء والنتائج، مع ضرورة وضع خطط مستقبلية لما سيتم إنجازه في المرحلة المقلبة.

وأكد المصري - خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بالعاملين بديوان عام الوزارة والأرصاد الجوية وسلطة الطيران المدني - أن اهتماماته تصب دائما في صالح العاملين وليس لها حدود، موضحا أن الوزارة تضع على قمة أولوياتها الاهتمام بكافة الجوانب المادية والاجتماعية والصحية لجميع العاملين تحت مظلة الطيران المدني حيث تحرص الوزارة على زيادة الحافز المادي للعاملين وتحسين المستوي المعيشي لهم.

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وأضاف أنه تم تفعيل منظومة علاجية جديدة تكفل حياة صحية كريمة للعاملين وأسرهم وستتم البدء في تنفيذها على أرض الواقع اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى انتهاء العمل على إدراج العاملين بالوزارة في المرحلة الأولى يليها دراسة تقديم الرعاية الصحية لأسر العاملين كمرحلة ثانية، ويتم حالياً دراسة إمكانية توحيد الصناديق الخاصة بالوزارة والشركات التابعة في كيان واحد ليضمن توحيد وتحسين الخدمات المقدمة.

وأكد وزير الطيران، أنه جاري دراسة تفعيل منظومة معاش تكميلي موحد لجميع قطاع الطيران المدني بالإضافة إلى دراسة رفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمحالين على المعاش..داعيا إلى تعزيز روح الترابط والحب والانتماء بين جميع العاملين في مختلف التخصصات وفي كافة المواقع بجانب العمل الجاد ، ما ينعكس إيجابياً على القطاع الطيران.

ووجه المصري - في ختام اللقاء - الشكر لجميع العاملين على ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكداً الاستمرار في تطوير العمل والاجتهاد في تحسينه وإضافة كل جديد وحديث للارتقاء بالمنظومة في كافة المجالات.