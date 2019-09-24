عون للسيسي: مصر ركيزة لدعم استقرار لبنان والمنطقة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بنيويورك، مع ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أكد للرئيس اللبناني الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن تمنيات مصر له ولحكومته بالنجاح بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار.

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من جانبه؛ ثمن الرئيس اللبناني العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين، معرباً عن تقدير بلاده لمصر كركيزة أساسية فى دعم وحفظ الاستقرار بلبنان والمنطقة العربية ككل ، ومشيداً بالتجربة المصرية الملهمة التي تعزز من أولويات النجاح التنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وأوضح السفير بسام راضي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات، كمشروعات الكهرباء والبنية التحتية والطاقة، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين البلدين، والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

وأضاف السفير بسام راضي أن اللقاء تناول مناقشة الأوضاع فى سوريا، وكذلك عدد من الملفات العربية الأخرى، حيث تم التوافق حول استمرار التنسيق والتشاور المتبادل والمكثف في هذا الصدد.