البيئة: أنشطة توعوية للحد من حرق المخلفات الزراعية بوسط الدلتا والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال فرعها بوسط الدلتا، مجموعة من الأنشطة للتوعية بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز، وذلك ضمن مجهودات الوزارة للتصدي للسحابة السوداء لهذا العام، حيث تم تنفيذ 224 نشاطا ما بين حملات وندوات ولقاءات جماهيرية بمحافظتي كفر الشيخ والغربية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بضرورة رفع الوعي لدى المواطنين والفلاحين بأهمية قش الأرز وطرق الاستفادة القصوى منه بدلا من حرقه حفاظا على الصحة العامة والبيئة.

وتناولت الندوات حث المزارعين على تجنب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وما يترتب على ذلك من غرامات بالإضافة إلى توضيح أضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة والبيئة، وكيفية الاستفادة منها.

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كما قام فرع وسط الدلتا بقياس عوادم المركبات لعدد (1875) سيارة تبين من تلك الحملات مطابقة (1707) سيارات لحدود القانون والاشتراطات البيئية ومخالفة (168) سيارة وتم التنبيه على المخالفين بضرورة إنهاء إجراءات الصيانة والإصلاح للمركبة حتى تصبح مطابقة للحدود المسموح بها في قانون البيئة عند إعادة الفحص مرة أخرى.

وتم أيضا تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الشرطة ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظات الدلتا وذلك على المنشآت والصناعات الصغرى من مكامير فحم قديمة ومصانع طوب طفلي ومسابك وفواخير وغيرها من الصناعات الملوثة للبيئة والمخالفة للقانون، حيث وصل عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها إلى (231) منشأة منها (43) منشأة مطابقة للمواصفات البيئية ولا تتعدى حدود القانون، وتبين وجود (123) منشأة متوقفة عن العمل وتلاحظ مخالفة (65) منشأة لحدود قانون البيئة، وتم إزالة مخالفات وتحرير محاضر بيئية لأصحاب هذه المنشآت.

وفي سياق متصل، قام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بعقد سلسة من الندوات لأئمة الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف؛ حول خطورة حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة، واستعراض الدعم المقدم من وزارة البيئة في صورة معدات أو حوافز للراغبين في تجميع قش الأرز بمواقع يتم اختيارها طبقاً لاشتراطات الأمان و السلامة، حيث شارك عدد من أئمة الأوقاف بمراكز الدلنجات والمحمودية وشبراخيت، في توعية المصلين بمخاطر الحرق وذلك بحضور عدد من باحثي جهاز شئون البيئة بالبحيرة بتلك المساجد.