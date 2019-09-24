أخبار مصر | تعميق التعاون بين نقابتي الخدمات الإدارية والحكومة بمصر وبيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعميق التعاون بين نقابتي الخدمات الإدارية والحكومة بمصر وبيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، جلسة مباحثات مشتركة مع وفد نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى بجمهورية بيلاروسيا برئاسة سرجى هوليافا رئيس النقابة الذى يزور مصر حاليا بدعوة من النقابة العامة للخدمات الإدارية.

أكد الجانبان على عمق العلاقات العمالية بالبلدين، بما يعظم من علاقات التعاون السياسى والثقافى والاقتصادى بين مصر وبيلاروسيا، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق فى المحافل الدولية والإقليمية تأكيدا لدور الدبلوماسية الشعبية ممثلة فى التنظيم النقابى العمالى الداعم لجهود الدبلوماسية الرسمية بين البلدين.

استعرض المهيرى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تعيشها مصر الان، مشيرا إلى أن العمال حصلوا على العديد من المكاسب المشروعة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم، منوهًا إلى المشروعات العملاقة التى وفرت العديد من فرص العمل وأدى ذلك إلى انخفاض كبير فى نسبة البطالة.

وقال إن مصر شهدت تحديث فى العديد من التشريعات التى ساهمت فى فتح آفاق الاستثمار الآمن، كما تم تعديل قوانين العمل والرعاية الاجتماعية والتى استفاد منها جميع العاملين بالدولة، والتى أكدت على حماية البعد الاجتماعى وتفعيل الحوار الثلاثى بين أطراف العمل الثلاث (المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال والحكومة) هذه التعديلات للقوانين شارك فيها التنظيم النقابى من خلال أعضاءه فى مجلس النواب.

ومن جانبه استعرض سرجى هوليافا رئيس نقابة العاملين بالحكومة والمؤسسات الأخرى ببيلاروسيا القوانين والتشريعات الخاصة بالعاملين "لافتا" إلى وجود تشابه كبير بين التشريعات بمصر وبيلاروسيا، وأكد على عمق العلاقات الأخوية وأعرب عن سعادته لزيارة مصر صاحبة الحضارة.

حضر جلسة المباحثات من الجانب البيلاروسى مارينا دوبشانكا رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية، وبانا لوزبن (مترجمة) ومن مصر كل من حمدى عرابى نائب أول رئيس النقابة العامة، وهشام جلال أمين الصندوق، وهشام عبد اللطيف الأمين العام، وأشرف على ابراهيم أمين الصندوق المساعدة للنقابة العامة، وسحر محمود حسين عضو مجلس ادارة النقابة العامة ومسئولة لجنة المرأة.

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وفي سياق متصل، استنكر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، برئاسة هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لشئون موظفى الدولة، الأكاذيب والادعاءات الباطلة التى يرددها الجماعات الإرهابية، عبر شبكات التواصل الاجتماعى والمضللة للحقائق بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وقالت النقابة العامة التى تضم الملايين من العاملين بالمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، إن هذه الأكاذيب المزيفة بعيدة كل البعد عن الواقع الذى يعيشه الشعب المصرى العظيم خلف قيادته الحكيمة فما هي إلا فقاعات فى الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية الرائدة.

وجدد مجلس إدارة النقابة العامة، تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع مصر ضمن منظومة الدول المتقدمة رافضين المساس بهذه الإنجازات العظيمة مؤكدين أنه سيظلون جنودا أوفياء فى العمل لاستكمال مسيرة التقدم والبناء إلى جانب أبطال مصر من القوات المسلحة والشرطة الذين يؤدون دورهم الطليعى لحماية الوطن وأمنه.

وجه ممثلو العاملين للخدمات الادارية والاجتماعية الدعاء الى اللـه العلى القدير أن يحفظ مصر وطنا عزيزا أبيا شامخا.

وفي هذا الصدد، تابع عمال مصر ومنظماتهم النقابية ومن بينهم العاملون في المالية والضرائب والجمارك ومنظماتهم النقابية باستنكار شديد ما تردده بعض مواقع التواصل الاجتماعى التى تقودها الجماعات الإرهابية بقصد النيل من مقدرات الوطن وأمنه.

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك في بيانها أن هذه الادعاءات الكاذبة التى يرددها هذه القلة من الخارجين عن الشرعية الوطنية والدولية ما هى الا فقاعات في الهواء لن تؤثر على مسيرتنا الوطنية والعمل الجاد الذى يؤديه العاملون لتعظيم الموارد المالية والسيادية للدولة إلى جانب دورهم في التصدى لهذه الادعاءات الباطلة والمزيفة.

حيث جدد مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة عادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد ا لعام لنقابات عمال مصر تاييدهم المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدين بأنهم سيظلون خلف قيادته الحكيمة جنودا اوفياء للوطن إلى جانب الأبطال من القوات المسلحة والشرطة من اجل استمرار مسيرة العمل والبناء وحماية واستقرار الوطن وأمنه.