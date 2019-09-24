أخبار مصر | برلمانيون: السيسي عبر عن طموحات الشعوب العربية والإفريقية بكل صدق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيون: السيسي عبر عن طموحات الشعوب العربية والإفريقية بكل صدق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناسبت مع المحفل الدولي الأهم في العالم، مؤكدًا أن الرئيس جعل لمصر صوتا مسموعا أمام العالم أجمع.

وأكد "أبو غريب" في تصريح لبوابة "الخليج 365"، أن الرئيس يضع القارة الإفريقية أمامه في جميع المحافل الدولية، واتضح ذلك من خلال طلب الرئيس برفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، ومحاسبة داعمي الارهاب، بالإضافة إلى مطالبة مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية بتمويل التنمية في إفريقيا وغيرها من مشكلات وعواقب تواجه القارة.

وأشار إلى كلمة الرئيس عن سد النهضة الذي أكد من خلال أن مصر تسعى خلال السنوات الماضية للتواصل مع دول حوض النيل، الذين يربطهم مصير واحد وعلاقات أزلية، مضيفا أن مصر تأمل في الوصول لتوافق يحقق المصالح المشتركة لدول حوض النيل أثيوبيا، مصر والسودان، بالإضافة إلى حديثه عن ليبيا ووقف معاناة الشعب الليبي مع الصراع المسلح لعلاج الأزمة الليبية كليا، وعلاج الاختلال في توزيع الثروة والسلطة من خلال ممثلين عن الشعب الليبي، والبعد بليبيا عن الميليشيات المسلحة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسي تطرق أيضًا إلى القضية الفلسطينية، وطرح طرحًا مناسبًا في ظروف معطلة، وقام بتنبيه المجتمع الدولي، ووجه له تحذير مبكر بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس تحدث بلسان الدول العربية والأفريقية وعبر بكل صدق وأمانة عن آمال وطموحات جميع الشعوب العربية والأفريقية.

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من جانبها، قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، تضمنت عرضًا لجهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، كما استعرضت جهود تعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.

وأكدت داليا، أن أسس بناء الدول تعتمد في الأساس على مواطن متعلم وبصحة جيدة، مُشيدة بمجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة الماضية، مُشيرة إلى أن الدولة المصرية أطقلت العديد من المبادرات والحملات الصحية ومنها 100 مليون صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر عن سرطان الثدي، مُؤكدة أن هذه المبادرات نالت إشادة الجميع وعكست اهتمام الدولة وقادتها بصحة الشعب وتوفير كامل الرعاية المطلوبة له.

ونوهت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إلى أنه تم اتخاذ خطوات لدعم التعليم، إلا أن صداها لم يظهر بعد، متطلعة إلى اتخاذ خطوات جادة تطوير التعليم الطبي في مصر، والحرص على تخريج أطباء وممرضين وصيادلة على كفاءة عالية.

ولفتت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إلى أن مصر منذ الزمن القريب كانت المقصد الطبي للعرب والأفارقة، إلا أن هذا الوضع تغير في الآونة الأخيرة، نتيجة عدم تطوير التعليم الطبي أسوة بالتطور في هذا المجال عالميا.

