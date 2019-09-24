أخبار مصر | السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي ورئيس وزراء إسبانيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في نيويورك مع رئيس وزراء أسبانيا "بيدرو سانشيز".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، معرباً عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بتلك العلاقات وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات. كما ثمن السيد الرئيس التنسيق الوثيق بين البلدين والمواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً سيادته في هذا الإطار أهمية استمرار وتفعيل آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين.

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وأعرب رئيس وزراء أسبانيا من جانبه عن تقدير بلاده لعلاقات الصداقة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين، معرباً عن حرص أسبانيا على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، ودعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.