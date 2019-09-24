أخبار مصر | عاجل.. مكالمة مسربة لمحمد ناصر يصف أيمن نور بالشاذ (فيديو)

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مكالمة مسربة للإعلامي الإخواني محمد ناصر، يصف فيها أيمن نور بالمختل عقليا والشاذ جنسيا.

وأضاف ناصر خلال مكالمته المسربة مع شخص مجهول: "أنت عارف إن القناة بتاخد فلوس كويس أوي أوي، يعني قصة الثلاثين مليون دولار والقناة شوية حرامية"، وذلك قبل أن يعلن الطرفين لقائهما للاتفاق على العمل بالقناة مقابل ملايين الدولارات.

وكان قد عرض الإعلامي عمرو أديب، مقطع فيديو للإعلامي محمد ناصر وهو يهاجمه بعد أن أعلن أنه سيستضيف محمود السيسي، وهذا قبل أن يكشف أديب للجميع أن محمود السيسي ليس نجل الرئيس، وإنما هو تشابه أسماء بينه وبين أحد ملاك صيدليات 19011.

وسخر "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، من الإعلامي الإخواني بأداء بعض الحركات المضحكة على الشاشة، معقبا: "يا عم كفاية ياعم.. والله عيب والبوجديه اللي عمله ده.. هيروح إزاي كده".

وأضاف "أديب"، "البلد فيها شغل، وفيها بيوت مفتوحة، البلد فيها شباب بياكل عيش، البلد فيها اقتصاد"، مؤكدًا أن الوضع ليس سيئا كما يحاول أن يروج الإخوان وقنواتهم، منوهًا بأن قناة الجزيرة عرضت المظاهرات المؤيدة للدولة في السويس.