مصر | من 6 شهور لـ 3 سنوات.. تعرف على مدة ترخيص السلاح الناري للمصريين والسائحين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من 6 شهور لـ 3 سنوات.. تعرف على مدة ترخيص السلاح الناري للمصريين والسائحين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمح قانون الأسلحة والذخائر بمدة لا تتجاوز الـ 3 سنوات، لسريان الترخيص الخاص بالسلاح الناري المرخص لحامله، وذلك وفقا للمادة رقم 2 في قانون الأسلحة والذخائر، كما وضحت المادة أن تاريخ إنتهاء الترخيص، ينتهي في شهر ديسمبر من السنة الثالثة، لوقت الحصول على الرخصة، ويتضمن الـ 3 سنوات، سنة إصدار ترخيص السلاح الناري، وأن تاريخ تجديد رخصة السلاح الناري يكون لمدة 3 سنوات أخرين، كما بينت المادة أن التراخيص التي تمنح لغير المصريين " السائحين" تكون لمدة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، وأنه في جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه.

وجاء نص المادة رقم (2)، في قانون الأسلحة والذخائر: " يسري الترخيص من تاريخ صدوره وينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة بما في ذلك سنة الإصدار، ويكون تجديد الترخيص لمدة ثلاث سنوات. أما التراخيص التي تمنح للسائحين فتكون لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي جميع الأحوال لا تتغير مدة سريان الترخيص عند إضافة أسلحة جديدة إليه. معدلة بالقانون 34 لسنة 1974".

وفي نفس السياق عاقبت المادة رقم 28 في قانون الأسلحة والذخائروفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن قانون رقم 5 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، بتوقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على من اتجر أو استورد أو صنع أسلحة بيضاء، أو مسدسات وبنادق صوت وغيرهم من الأسلحة الممكن تصنيعها يدويًا، وبناءا على ذلك قرر مجلس النواب القانون المادة الأولى، يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر ـ 28 فقرة أولى، من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر.

وجاء نص المادة رقم 28 فقرة أولي أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1)، أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز، وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) المرافق".