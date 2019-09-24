مصر | المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتجار هيروين بالبساتين

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على عاملين لحيازتهما مخدر الهيروين وأسلحة نارية بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال وأعضاء هيئة علاء كمال البيلى وأيمن عفيفي سالم وأمانة سر ممدوح غريب وعبدالمجيد حلمي.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تلقى النقيب محمود على محجوب، بلاغ يفيد بقيام كل من "سيد. أ. ع" 50 عاما و"محمد. م. ع" 39 عام مقيمين بحي البساتين بالقاهرة، بأنهما يديران تجارة لتوزيع مخدر الهيروين، وبالتحريات السرية أثبتت صحة ما جاء فى البلاغ المذكور.

وبعد الحصول على أذن النيابة العامة، على الفور انتقلت قوة برئاسة النقيب محمود محجوب إلى محل سكنهم، وبمداهمتهم وبتفتيش محل سكن الأول عثر على 21 لفافة لمخدر الهيروين و"كتر"، وبمداهمة المتهم الثانى وبتفتيش منزله تم العثور على سلاح نارى "فرد خرطوش" وأعيرة نارية و11 لفافة هيروين ومبلغ مالى.

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وبعرضهما على النيابة العامة أقرا لحيازتهم للمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار البشير عبدالعال، بالسجن 3 سنوات، لمتهم بالاتجار في مخدر الحشيش في البساتين.

وتعود الواقعة أثناء وقوف الرائد "شهاب على الشاعر" رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في أحد الأكمنة بالبساتين، وأثناء مرور المدعو "محمد. ع. س" 32 عاما، داخل سيارته مارا على الكمين، فاشتبه به الرائد فأمر بتفتيشه، وبتفتيشه تم العثور معه على 18 لفافة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفين محمولين.

وتم القبض على المتهم في الحال وبعرضه على النيابة العامة، اعترف بحيازته المضبوطات وأنه يقوم بترويجها والمبلغ المالي حصيلة ما تم بيعه، والهاتفان يستخدمان للاتصال بعملائه، فتم التحفظ عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.