مصر | تكثيفات أمنية لضبط المتهمين بسرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لضبط المتهمين بسرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، جهودهم، لضبط المتهمين، بسرقة فيلا قنصل مصر السابق بفرانكفورت بدولة ألمانيا، كما تحفظت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على كاميرات المراقبة لفحصها ورصد حالات الدخول والخروج يوم إرتكاب الجريمة، فضلا عن فحص المترددين والعاملين بالفيلا، لسهولة التوصل إلى مرتكب السرقة.

كان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد إسلام المهداوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من مهندس، باكتشافه وجود بعثرة بمحتويات الفيلا الخاصة بوالدته السفيرة إيمان محرم، قنصل مصر السابق بفرانكفورت بدولة ألمانيا، وسرقة مشغولات ذهبية خاصة بها.

وعلى الفور كلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بإنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، لإجراء الفحص والمعاينة وتحديد هوية مرتكبي السرقة، وسرعة الفبض عليه، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، والرائد معتصم رزق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفيلا تسكن بها قنصل مصر السابق، ويتردد عليها عمال لتنظيفها، وانه حال سفرها خارج المحافظة لقضاء الأجازة الصيفية بإحدي المدن الساحلية، توجه نجلها للفيلا للإطمئنان على متعلقات والدته، فوجد بعثرة بمحتويات غرفتها وسرقة مشغولاتها الذهبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكلف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة وسرعة ضبط مرتكبيها، ومعرفة دوافعه حول إرتكاب الجريمة.