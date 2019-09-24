مصر | على مدار يومين.. كر وفر جراء مشاجرة دامية بأرض اللواء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على مدار يومين.. كر وفر جراء مشاجرة دامية بأرض اللواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة أرض اللواء، حرب شوارع وكر وفر إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية وتراشق الزجاجات، بسبب معاكسة عامل خردة لفتاه، بالمنطقة، واستمرت المشاجرة لمدة 5 ساعات متواصلين، وانتهت المشاجرة بتدخل كبار الرجال بالمنطقة.

وفي اليوم التالي للمشاجرة حال عقد جلسة صلح، لإنهاء الخصومة بين الطرفين، تجددت المشاجرة مرة أخري وأطلق خلالها العامل طلق من فرد خرطوش كان بحوزته، وبادله الطرف الثاني بإلقاء الزجاجات الفارغة، وانتهت المشاجرة بعد ساعة من نشوبها، بعد وصول قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة، وذلك حسب أقوال شهود العيان.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في السيطرة على مشاجرة، بالأسلحة النارية، وتراشق الزجاجات، بمنطقة أرض اللواء بنطاق قسم شرطة العجوزة، وتمكنت القوات من ضبط 6 من طرفيها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة، من إدارة شرطة النجدة بنشوب وإطلاق عيار ناري وتراشق زجاجات فارغة،.

وبالعرض على اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كلف بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، والسيطرة على المشاجرة، وضبط طرفيها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة وسط الجيزة، والرائد عمرو فاروق معاون مباحث القسم، وتمكنت القوات من السيطرة على المشاجرة، وبالفحص والمعاينة، تبين قيام عامل خردة في العقد الرابع من عمره، بمعاكسة فتاة، ولدي معاتبة أهليتها له، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها عامل الخردة، طلق من فرد خرطوش كان بحوزته، وقام على إثرها الطرف الثاني بتراشق زجاجات فارغة، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى أقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت القوات بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت معهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لتتولي النيابة العامة التحقيقات.