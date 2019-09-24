شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الجزيرة والإخوان في حزن شديد من تصريحات ترامب المؤيدة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمام الإعلام الدولي أثناء لقائه الرئيس السيسي، في نيويورك، صفعت قنوات الجزيرة والإخوان.

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وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «الإخوان والجزيرة في حالة حزن وبكاء وصدمة منذ أمس، بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي صفع الإخوان والجزيرة»، متابعا: «ترامب فاجأ الجزيرة بإشادته بمصر وليس الهجوم عليها».

وأشار موسى إلى ما قاله الرئيس ترامب، أمس، بشأن اندلاع المظاهرات في جميع دول العالم، متابعا: «ترامب فاجأ الإخوان بقوله إن مصر كانت فوضى قبل مجيء الرئيس السيسي، وكانوا منتظرين لغة أخرى في الحديث عن مصر».