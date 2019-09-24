شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الجزيرة والإخوان في حزن شديد من تصريحات ترامب المؤيدة للسيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي أحمد موسى، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أمام الإعلام الدولي أثناء لقائه الرئيس السيسي، في نيويورك، صفعت قنوات الجزيرة والإخوان.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد: «الإخوان والجزيرة في حالة حزن وبكاء وصدمة منذ أمس، بسبب تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي صفع الإخوان والجزيرة»، متابعا: «ترامب فاجأ الجزيرة بإشادته بمصر وليس الهجوم عليها».
وأشار موسى إلى ما قاله الرئيس ترامب، أمس، بشأن اندلاع المظاهرات في جميع دول العالم، متابعا: «ترامب فاجأ الإخوان بقوله إن مصر كانت فوضى قبل مجيء الرئيس السيسي، وكانوا منتظرين لغة أخرى في الحديث عن مصر».
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