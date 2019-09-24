شكرا لقرائتكم خبر عن عز العرب يكشف أهمية تصريحات السيسي عن السودان أمام الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحًا أن تلك الدعوة مرتبطة بالتحول الانتقالي الذي شهدته السودان، كون السودان تحتاج إلى عملية تنمية اقتصادية.

وأضاف «عز العرب»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن مصر اليوم بالأمم المتحدة، وتحدث أيضًا عن إفريقيا كونه رئيسًا للاتحاد الإفريقي، موضحًا أن السودان تحتاج إلى المزيد من التمويل سواء على المستويين القاري أو الدولي من أجل أن تسلك الدولة طريق التنمية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي صحح المفاهيم المغلوطة حول القارة الإفريقية، حيث كانت هناك صورة نمطية خاصة عن قارة إفريقيا وكان البعض يلقبها بـ«قارة المخاطر»، لأنها تحتوى على أكبر عدد من الصراعات الداخلية، بجانب مشكلات مزمنة متمثلة في التعليم وضعف الرعاية الصحية وانتشار الأمراض.