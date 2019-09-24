شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: تطوير كل أسلحة الجيش لحماية الأمن القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقاً لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكرى والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة جاء ذلك خلال لقائه بعدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، معربًا عن اعتزازه بالنجاحات التي تحققت للقضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء والتى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة في تأمين حدود مصر الشمالية والمياه الإقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.

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وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية في العالم.

وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسموا على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأدار القائد العام حواراً مع القادة والضباط بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ثم استمع لآرائهم واستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التي تدور في أذهانهم، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم واعٍ وإدراك صحيح لكل ما يدور من تحديات تؤثر على أمن مصر القومى.