شكرا لقرائتكم خبر عن المؤبد لمختطف الطائرة المصرية في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالعزيز سالم، مساء الثلاثاء، بمعاقبة سيف الدين مصطفى، خاطف الطائرة المصرية بمطار برج العرب، والتوجه بها إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم بعضوية المستشارين حسام محمد حسن وعبدالكريم شامخ.

وترجع وقائع القضية إلى أواخر مارس من عام 2016، عندما أقدم سيف الدين مصطفى على عملية خطف طائرة ركاب من مطار برج العرب الدولي المتجهة إلى القاهرة وإجبار قائدها على الذهاب إلى قبرص.

وهبطت الطائرة في مطار لارناكا بالعاصمة القبرصية، مهددًا طاقم الطائرة بارتدائه حزامًا ناسفًا «وهمياً» كان يرتديه أسفل ملابسه لإجبارهم على تغيير مسار الطائرة.

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وأفادت وزارة الطيران، في بيان لها، أن الطائرة تحمل رقم رحلة 181 طيران داخلي، وكانت تقل على متنها 55 راكبًا، وتم فقدان الاتصال بها بعد فترة وجيزة من إقلاعها في طريقها لمطار القاهرة.

واعترف المتهم للسلطات القبرصية أن الدافع وراء جريمته هو محاولته لم شمل أسرته القبرصية بعد 24 عامًا من الغياب.

وفي أغسطس الماضي، وصل المتهم مطار القاهرة الدولي مُرحلًا من دولة قبرص لمثوله أمام القضاء المصري، بعد موافقة المحكمة العليا القبرصية على الطلب بتسليم للجانب المصري وفقًا للمعايير الدولية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الاستيلاء بالتهديد أو الترويع على وسيلة من وسائل النقل الجوي، وتعطيل سيرها عمدًا وخطفه واحتجازه وحبس ركابها وأفراد طاقمها تحقيقًا لغرض إرهابي.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، المتهم، في 5 ديسمبر الماضي، لمحكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته.