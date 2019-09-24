شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف: طرح وحدات بمقدمات تقل عن 20 ألف جنيه بالعاشر والسادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الاوقاف المصرية، أن لديها عدد من الوحدات السكنية بنظام الإسكان الاجتماعى بمدينتى السادات والعاشر من رمضان متاحة للحجز على شروط وزارة الإسكان.

قال المهندس سيد محروس، رئيس هيئة الاوقاف، نتيح الحجز لمن تنطبق عليه الشروط ضمن منظومة إسكان الدولة بمقدمات تقل عن 20 ألف جنيه تقريبا، وحسب المساحة.

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وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، لـ"الخليج 365"، أنه يوجد عدد من الوحدات الاستثمارية بطيبة جاردنز بمدينة 6 أكتوبر نصف تشطيب بمقدمات 30 ٪.

وطالب "محروس"، بالتأكد من المعلومات المنشورة الخاصة بالهيئة لزعم البعض طرح عدد من المشاريع الخاصة بجهات آخرى لا تتبع الأوقاف وتحدث لغط، مؤكدا أن الهيئة حال طرحها آى مشروع فسوف تعلن عبر قنوات الأوقاف الرسمية ولا سيما موقع الوزارة.