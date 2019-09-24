شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كلية دار العلوم يُعلن دعمه المُطلق لمؤسسات الدولة ضد الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إن الآونة الأخيرة كشفت عن اجتماع قوى الشر فى الداخل والخارج على هدف واحد هو زعزعة ثقة الشعب فى قيادته السياسية وجيشه الوطنى، والسعى بكل الوسائل الدنيئة نحو إحداث بلبلة تؤدى إلى تفتيت وحدة هذا الوطن.

ورأى مجلس كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنه عندما يكون المستهدف الوطن فالحياد فى هذه المواقف خيانة للوطن والصمت نوع من الخنوع، معلنا دعمه المُطلق لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وكذلك دعمه لكبرى المؤسسات الوطنية للدولة المصرية وهى جيش مصر العظيم وشرطتها المدنية ومؤسساتها الدستورية.

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كما أكد المجلس تأييده لكل مساعى الرئيس نحو بناء مصر الجديدة مصر القوية الرائدة، معلنا عن استعداد الجميع افتداء الوطن العزيز وقيادته السياسية بالأرواح الغالية، مشددا على إدانته أية محاولة رخيصة للنيل من الوطن ورموزه ومؤسساته سواء بالسباب والمهاترات أم بالتشكيك فى النوايا والنزاهة والإخلاص.

واختتم مجلس كلية دار العلوم جامعة القاهرة بيانه بعبارة: "حفظ الله مصر وجيشها وشعبها وقيادتها من كل سوء، ورد الله كيد الحاقدين الخونة المتآمرين فى نحورهم".



