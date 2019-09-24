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فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج باتحاد المهن الطبية أول أكتوبر المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، إن الاتحاد قرر خلال اجتماعه الاخير، فتح باب الاشتراك لأول مره أو التجديد فى مشروع علاج أعضاء الاتحاد، من نقابات "الأطباء، الصيادلة، الأسنان، البيطريين"، بداية من الأول من أكتوبر المقبل، وحتى 31 ديسمبر 2019، على أن تكون الاستفادة بداية من يناير 2020.

 

وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاتحاد قرر توحيد الحد الأقصى الأساسى والتكميلى، ورفع الحد الأقصى إلى 40 ألف جنيه بدلا من 25000 أساسى و10 آلاف تكميلى، بالإضافة إلى زيادة بند فى جميع التعاقدات يلزم الجهات العلاجية بمعاملة جميع الأطباء بأسعار التعاقد بكارنية أحد النقابات الأربعة، على أن يسدد الطبيب غير المشترك بالمشروع إجمالى سعر التعاقد المخفض دون الاستفادة بمساهمة المشروع.

 

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وأشار إلى أنه تم توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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