شكرا لقرائتكم خبر عن فنان كرواتى من مصر: الموسيقى "أمل"..ورسالتى "تريثوا قليلا للاستمتاع بالحياة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكرواتى بيتر كالك، عازف الجتيار الكلاسيكى الشهير، إن زيارته لمصر وعزفه فى دار الأوبرا أمام جمهور من المصريين يحمل مكانة خاصة بالنسبة له، حيث أنها المرة الأولى التى يزور فيها دولة عربية وإفريقية، فى إطار مسيرته التى عزف خلالها فى 3 قارات.



الفنان الكرواتي مع محررة الخليج 365

وأضاف أن نظم العديد من الحفلات فى مختلف الدول فى أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة وأوروبا، وكان يتطلع لزيارة القارة الإفريقية والدول العربية، موضحا أن هذا تحقق بزيارة مصر، وقال إنه سيعزف قريبا فى تنزانيا وربما موزمبيق العام المقبل.

وأشار الفنان الحائز على العديد من الجوائز الموسيقية، فى حديثه إلى ”الخليج 365” إلى أن أهم شيء بالنسبة له كفنان هو أن يلمس عزفه قلوب المستمعين، وإذا استطاع أن يصل إلى روح مستمع واحد بين الجمهور أثناء حفلاته، فهذا يمثل النجاح بالنسبة له، لافتا إلى أنه جاء إلى مصر فى إطار جهود بلاده للترويج للثقافة والموسيقى الكرواتية.



الفنان الكرواتي

وأكد كالك أنه أحب مدينة القاهرة "الحيوية" والمصريين الذين ألتقاهم خلال زيارته القصيرة التى استمرت 3 أيام، قائلا إنه شعر بطاقة إيجابية، فضلا عن أنه أحب معمارها المتميز، وشعر بالسعادة لزيارته الأهرامات التى كان يتطلع لزيارته منذ أن كان صغيرا، ويأمل أن يعود لزيارة المدن المصرية الأخرى.

وقال إنه دولته كرواتيا لها تاريخ طويل وتتمتع بثقافات مختلفة وهذا ما يحاول أن يعكسه فى الموسيقى التى يعزفها، مضيفا أن "الموسيقى هى أفضل شئ فى العالم"، لأنها أداة يمكن من خلالها الاحتفاء بالثقافات وربطها ببعضها.

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عازف الجيتار الكرواتى

وعن مقطوعته الشهيرة "إم" التى عزفها فى 2005، قال كالك إنه يهديها لمن يسمعها حيث تحكى قصة مختلفة لكل شخص فى كل مكان، مشيرا إلى أن الحياة هى مصدر إلهامه بما تشمله من طبيعة ساحرة.

وعما إذا كان يعتقد أن الموسيقى يمكن استخدامها كأداة لمواجهة التعصب والتشدد حول العالم، أجاب بيتر كالك أن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يحبون الموسيقى ولن يكون من السهل أن تؤثر عليهم، ولكن بالتأكيد الموسيقى فى حد ذاتها تعكس رسالة أمل وإيمان.



الفنان الكرواتى بيتر كالك

وعن رسالته التى يرغب أن ينقلها للعالم عبر موسيقاه، قال إنه ينصح الجميع بالتريث قليلا والاستمتاع بالوقت الحاضر وأن يستمعوا إلى الموسيقى وأن يتوقفوا قليلا للاستمتاع بمباهج الحياة المختلفة مثل البحار والأنهار والجبال، فالناس فى مختلف أنحاء العالم يشعرون بالتوتر والقلق.

وعن أفضل نصيحة تلقاها خلال أسفاره وحفلاته، قال الفنان الكرواتى إن أفضل نصيحة هى أن يظل المرء ساعيا للتعلم.